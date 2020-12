Leeds, Bielsa stupisce tutti: tombola con i dipendenti del club

Marcelo Bielsa ha stupito ancora una volta tutti. Il tecnico del Leeds, infatti, ha organizzato una tombola per i dipendenti del club inglese

Patrick Bamford racconta l’aneddoto sulla tombola: «Marcelo Bielsa vuole che tutti si sentano coinvolti nel progetto del club, anche chi sta dietro le quinte. Lui vuole che tutti si sentano parte integrante dei risultati della squadra. L’anno scorso aveva organizzato un’altra tombola, e al vincitore regalò una macchina. Non so se una Golf o una Fiat, né se l’abbia comprata lui. Ma conoscendolo, è molto probabile».