Leeds Milan 1-1: buona la prima di Jashari, Gimenez risponde alle voci. I rossoneri di Allegri impattano contro gli inglesi

Nel precampionato del Milan, non poteva esserci risposta più efficace di quella data da Santiago Gimenez. Al suo debutto stagionale sotto la guida di Massimiliano Allegri, l’attaccante messicano ha zittito le insistenti voci di mercato, che vedono il club in trattativa avanzata con il Manchester United per Hojlund, facendosi trovare pronto all’appuntamento con il gol.

La sua rete, che ha portato in vantaggio i rossoneri contro il Leeds United a Dublino, è stata la splendida finalizzazione di un’azione corale: un ispirato Okafor ha liberato di tacco Chukwueze, con un velo intelligente di Estupinan a favorire l’assist per Gimenez, che non ha sbagliato. Un lampo di qualità in una partita equilibrata, terminata sull’1-1 dopo il pareggio di Stach nella ripresa, arrivato al 67′ con una complicità di Terracciano.

L’amichevole è stata anche la vetrina per l’esordio assoluto del centrocampista svizzero Jashari. Appena arrivato dal Bruges, ha mostrato personalità, cercando di integrarsi subito nei meccanismi di Allegri e proponendosi con continuità. Chi ha invece confermato il suo eccellente stato di forma è stato Noah Okafor. Rientrato dal prestito vincente a Napoli, l’esterno svizzero, già autore di quattro gol in questo precampionato, è apparso ancora una volta tra i più vivaci.

Mentre per il Leeds United la preparazione estiva si conclude qui, il Milan ha ancora un ultimo, prestigioso impegno. Oggi, nella sfida di Londra contro il Chelsea, è previsto l’attesissimo debutto in maglia rossonera del nuovo acquisto, Luka Modric, l’ultimo tassello per completare la squadra prima dell’inizio ufficiale della stagione.