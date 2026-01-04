Leeds, il club inglese sta cambiando passo ed ora la salvezza non è più un miraggio: il trend delle ultime settimane

Leeds, il club inglese è riuscito a cambiare passo portando a casa dei punti fondamentali per l’obiettivo della salvezza. Il punto

Il ritorno del Leeds United in Premier League sta assumendo contorni quasi storici, superando le più rosee aspettative di inizio stagione. La compagine neopromossa sta attraversando un momento di forma eccezionale, inanellando una serie di risultati utili consecutivi che ha lasciato a bocca aperta tifosi e addetti ai lavori. I “Whites” non conoscono sconfitta da ben sette turni di campionato: un ruolino di marcia impressionante per una squadra appena salita dalla Championship. Per trovare un filotto analogo nella massima serie bisogna riavvolgere il nastro della memoria fino al 2001, un’era calcistica fa per molti dei sostenitori del club.



L’ultima tappa di questo percorso sorprendente è stata la sfida contro il gigante Manchester United, terminata con un pareggio per 1-1 che, paradossalmente, ha lasciato un retrogusto amaro. Nonostante l’euforia per la striscia positiva, l’allenatore Daniel Farke predica calma e pragmatismo, attento a non far volare la squadra “troppo vicina al sole”, rischiando di bruciarsi. Commentando la gara contro i Red Devils alla BBC, il tecnico tedesco ha mantenuto un approccio equilibrato: «Per una neopromossa, che parte sempre da sfavorita, un punto contro il Manchester United è sempre un punto guadagnato». Tuttavia, l’onestà intellettuale lo ha portato ad ammettere una punta di rammarico: «Siamo un po’ delusi, perché vincere era una possibilità concreta».

Analizzando le ragioni del mancato successo pieno, Farke ha puntato il dito sulla stanchezza accumulata e sulle numerose assenze di giocatori chiave. «Forse non è stata la nostra miglior partita dal punto di vista del gioco, sembravamo un po’ affaticati e ci mancavano molti elementi fondamentali, ma abbiamo trovato il modo di difendere molto bene». Proprio questo è il punto cruciale sottolineato dall’allenatore: il fatto che una squadra neopromossa possa sentirsi delusa per un pareggio contro una corazzata come lo United la dice lunga sulla mentalità acquisita e sulla crescita del gruppo.



Questa striscia di sette risultati utili consecutivi è un toccasana per l’autostima, ma Farke avverte in conclusione: «È fondamentale restare affamati. Dobbiamo ancora fare punti per raggiungere i nostri obiettivi finali». In questo momento il Leeds è 8 punti sopra la zona salvezza, in una posizione di relativa tranquillità che intende consolidare.