Lega Serie A, fumata nera per l’elezione del nuovo consigliere

Rebecca Corsi, vice-presidente dell’Empoli non ha ricevuto i voti necessari per entrare nel consiglio della Lega Serie A

Fumata nera per l’elezione del consigliere non indipendente della Lega Serie A in sostituzione di Tommaso Giulini, proprietario del Cagliari.

Niente da fare ancora per Rebecca Corsi, vice-presidente dell’Empoli, che non ha raggiunto il quorum con nove voti e molte schede bianche. Dalla prossima assemblea elettiva basteranno undici voti, cioè la maggioranza assoluta.