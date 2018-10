Leiva vede solo biancoceleste: pronto il rinnovo per il brasiliano

La Lazio vuole blindare il centrocampista biancoceleste: pronto il rinnovo, da sistemare gli ultimi dettagli

Chiamatelo pure il Fellini o il Kubrick della Lazio, Lucas Leiva alla regia è ormai la certezza che può valere un Oscar. E un premio Lucas lo merita per davvero: la professionalità, il sacrificio e la dedizione non possono passare inosservati. Ecco perché la società ha deciso che gli rinnoverà il contratto. Decisione presa. L’agente e il giocatore sono stati convocati nella sede capitolina dove si stanno discutendo gli ultimi dettagli per sistemare il rinnovo che, molto probabilmente, sarà fino al 2022. Giusto riconoscimento per un giocatore che si è distinto per professionalità e dedizione.

