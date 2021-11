Bonucci: «A Belfast dobbiamo vincere. Oggi sfortunati, ma è il calcio»

Leonardo Bonucci, difensore dell’Italia, ha parlato nel post partita dopo il pareggio contro la Svizzera

Ai microfoni di Rai Sport, Leonardo Bonucci ha analizzato l’1-1 in Italia-Svizzera.

PARTITA – «Nel primo tempo siamo andati un po’ sotto ritmo nel giro palla e nella gestione della gara, potevamo gestire meglio anche alcune ripartenze. Nel secondo tempo abbiamo fatto quello che dovevamo fare. Ora andremo in Irlanda per vincere, lo avremmo fatto comunque anche in caso di risultato positivo stasera. Andremo lì per vincere e portare a casa il mondiale».

PROSSIMA SFIDA – «Ci sarà impegno da parte di tutte le nazionali coinvolte. Noi dovremo andare lì e fare il nostro gioco, senza ansie o fretta. Abbiamo preso due tiri in porta e abbiamo pareggiato, ma fa parte del gioco».

JORGINHO – «È il nostro rigorista e continuerà ad esserlo. Quattro mesi fa ci ha portato in finale contro la Spagna, oggi ha sbagliato, capita».