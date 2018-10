Leonardo rivela: «Ibra? Impossibile ora ma ci avevamo fatto un pensierino»

Prima del fischio d’inizio di Milan-Olympacos il ds rossonero Leonardo si è intrattenuto ai microfoni di Sky Sport svelando alcuni retroscena di mercato

Pochi minuti al fischio d’inizio di Milan-Olympiacos gara valida per la seconda giornata di Europa League. Nel pre-partita il ds rossonero Leonardo ha parlato ai microfoni di Sky Sport rivelando alcuni importanti retroscena di mercato. Uno su tutti, quello riferito a Zlatan Ibrahimovic che era entrato in orbita rossonera dopo l’insediamento di Leonardo e Maldini a Casa Milan. L’ex allenatore rossonero precisa: «E’ legato al Milan, a Milano. E’ un dato di fatto. Ci abbiamo fatto un pensierino quando siamo arrivati quest’estate, ha caratteristiche particolari, è un guerriero. Sono molto legato a lui ma oggi non esiste una possibilità».

Sulla stagione e gli obiettivi prefissati: «Non c’è mai stato un dubbio sul nostro percorso, non dobbiamo dimenticarci da dove siamo partiti. Già quest’anno possiamo fare qualcosa di importante. Siamo arrivati abbastanza in ritardo, in mezzo a tante cose, cerco di bilanciare, sono abbastanza profondo nei ragionamenti. Possiamo lottare per la qualificazione alla prossima Champions, questa Europa League può darci tanto. Ci vuole coinvolgimento, questa squadra deve ancora capire quello che è, può dire ancora qualcosa». Infine su Higuain e la partita contro i greci: «L’Europa League vale tanto, ci sia abitua allo scenario europeo. Higuain alza il livello a tutti, è un giocatore super importante, è un pezzo molto importante. Quando arrivi nella fase finale è come se fosse la Champions».