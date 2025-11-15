Lewandowski Barcellona, è finita? All’estero sicuri sul futuro del polacco. C’è anche un club italiano alla finestra! Intanto lui rifiuta la Turchia: gli aggiornamenti

Lewandowski Barcellona, è finita? All’estero sicuri sul futuro del polacco: un’italiana alla finestra, mentre lui rifiuta il Fenerbahce

Nonostante le sirene del Fenerbahçe per gennaio e le insistenti voci su un possibile ritiro, Robert Lewandowski non ha alcuna intenzione di lasciare il Barcellona a breve. L’attaccante polacco, che ha compiuto 37 anni lo scorso agosto, ha confermato di voler onorare il suo contratto, che scadrà il 30 giugno 2026.

Come riportato da Sky Sport Germania, Lewandowski non si muoverà dalla Catalogna a gennaio, ma il suo futuro a lungo termine rimane ancora incerto. Lo stesso numero 9 blaugrana, parlando al canale polacco TVP Sport, ha ammesso: “Presto sarò pronto a decidere quale strada intraprendere. Non so dove sarò o cosa vorrò fare tra qualche mese”.

Il Barcellona e il Fair Play Finanziario

Il Barcellona monitora attentamente la situazione del suo attaccante. Una sua eventuale partenza potrebbe liberare circa 40 milioni di euro in fondi per il Fair Play Finanziario, un aspetto cruciale per le casse del club. Nonostante ciò, Lewandowski si sente ancora fondamentale per la squadra di Xavi, come confermato dalle sue statistiche: 108 gol in 159 partite, con una media di 0.68 reti a gara, superiore persino a quella tenuta al Borussia Dortmund (0.58).

Il futuro di Lewandowski: la Serie A e il Milan nel mirino

Mentre l’Arabia Saudita rimane una possibilità, dalla Serie A spunta la suggestione Milan, confermata anche da Mundo Deportivo. I rossoneri starebbero valutando il suo profilo per la prossima stagione, nonostante l’età del giocatore. Lewandowski, comunque, sembra felice in Catalogna con la sua famiglia, e il suo obiettivo principale rimane uno: conquistare la Champions League con il Barcellona, come già fatto con il Bayern Monaco nel 2020.

