Lewandowski: «La Champions è stata un sogno. Haaland è incredibile»

Robert Lewandowski, attaccante del Bayern Monaco, ha parlato dal Golden Boy anche della sfida contro la Lazio. Ecco le parole del centravanti

Robert Lewandowski, attaccante del Bayern Monaco, è stato premiato come miglior giocatore europeo al Golden Boy. Le sue parole.

MIGLIOR GIOCATORE EUROPEO – «Grazie mille, sono orgoglioso e felice. Molto importante, una stagione incredibile, abbiamo vinto tutto, è un riconoscimento al duro lavoro del gruppo».

PRIMA CHAMPIONS DI LEWANDOWSKI – «Abbiamo lavorato duramente per questo trofeo, è stato un qualcosa di veramente speciale. Siamo arrivati al punto più alto e adesso vogliamo restarci. Sappiamo che sarà difficile. Un sogno che diventa realtà ma vogliamo restare con i piedi per terra, sapendo che la cosa più importante è pensare a quanti trofei possiamo ancora vincere. Il 2020 è stata una sfida per tutti, senza i tifosi è dura. Nel 2021 mi auguro che sia un anno migliore per tutti, voglio vincere ancora e dimostrare di poter migliorare ancora».

HAALAND – «Un attaccante incredibile, sono contento di poterlo seguire da vicino nella sua crescita. Sarà importante vedere questa sfida tra di noi».

LAZIO – «Saranno delle gare dure, sappiamo che la Lazio ha giocato benissimo in Champions, siamo pronti alla sfida a 360°».