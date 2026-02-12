Lewandowski in Italia? Rinnovo congelato col Barcellona: alla finestra l’MLS e una big di Serie A! La bomba dalla Spagna sul futuro dell’attaccante

Finché il Barcellona non chiarirà le proprie strategie societarie, il futuro di Robert Lewandowski rimarrà l’argomento principale delle cronache sportive internazionali. Per un centravanti di classe cristallina, ma ormai prossimo ai 38 anni (li compirà ad agosto), la scadenza del contratto fissata al 30 giugno impone riflessioni attente sia sul piano fisico che economico. Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo Mundo Deportivo, però, ogni decisione è stata rinviata al mese di aprile. Lo snodo cruciale saranno le elezioni per la presidenza del club blaugrana, in programma il 15 marzo: solo dopo aver definito il nuovo assetto dirigenziale, le parti si siederanno al tavolo per discutere.

Nel frattempo, l’entourage del bomber polacco non resta immobile e valuta le alternative. Sul tavolo ci sono già offerte concrete da parte di cinque club differenti. La pista più suggestiva porta oltreoceano, nella MLS: i Chicago Fire hanno manifestato un forte interesse per l’ex stella del Bayern Monaco. Un’ipotesi avvalorata da un recente viaggio della moglie, Anna Lewandowska, nella città statunitense per motivi imprenditoriali; un sopralluogo che potrebbe essere servito anche a valutare la vivibilità per la famiglia.

In Europa, la situazione è monitorata con attenzione anche dal Milan e dall’Atletico Madrid. I Rossoneri e i Colchoneros restano per ora più defilati, considerando l’operazione complessa per via dell’ingaggio, ma restano alla finestra. Dalla Turchia, invece, si muove il Fenerbahce guidato dal tecnico italo-tedesco Domenico Tedesco, senza dimenticare le sempre presenti e ricchissime sirene dell’Arabia Saudita. Nonostante la corte serrata, Lewandowski ha le idee chiare: la priorità assoluta va alla stabilità e alla felicità familiare. Il suo desiderio primario è rimanere in Catalogna, a patto che la proposta di rinnovo dei Culés sia all’altezza delle sue aspettative, anche a fronte di un possibile ritocco dell’ingaggio.