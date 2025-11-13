Lewandowski Milan, il colpo si avvicina? Ecco cosa dicono le ultime indiscrezioni dei rossoneri per gennaio

Lewandowski, il Milan sogna il colpo: trattativa in corso per portare il bomber polacco a San Siro

Il nome di Robert Lewandowski torna a infiammare il mercato e il sogno del Milan sembra prendere forma. Il direttore sportivo Igli Tare è al centro di una trattativa complessa ma affascinante, che potrebbe riportare in Serie A uno degli attaccanti più forti e vincenti dell’ultimo decennio. Dopo i primi contatti tra l’entourage del giocatore e la dirigenza rossonera, ora si entra nella fase cruciale: quella dei numeri.

Lewandowski e Milan, primi contatti concreti

Secondo le ultime indiscrezioni, nelle prossime settimane Tare incontrerà Pini Zahavi, storico agente di Lewandowski, per definire una possibile formula contrattuale compatibile con il budget del club. L’obiettivo è trovare un equilibrio tra le richieste economiche del fuoriclasse polacco e le linee di sostenibilità finanziaria imposte dal Milan. Lewandowski, infatti, percepisce al Barcellona uno dei salari più alti d’Europa, ma il suo futuro in Catalogna non è più così certo.

Ibrahimović spinge per Lewandowski: l’attaccante ideale per il Milan

Uno dei principali sostenitori di questa operazione è Zlatan Ibrahimović, oggi figura centrale nel management milanista. Lo svedese, che conosce bene il valore dei grandi campioni, ritiene Lewandowski il profilo perfetto per guidare l’attacco rossonero e per restituire al Milan quella mentalità vincente che lo ha reso grande. La sua influenza all’interno della società potrebbe essere decisiva per convincere il giocatore ad accettare la nuova sfida.

Il progetto rossonero affascina Lewandowski

Ciò che spinge Lewandowski a considerare seriamente l’ipotesi Milan è la solidità del progetto sportivo. Il club rossonero gli garantirebbe un ruolo da protagonista assoluto, la possibilità di lottare per lo scudetto e di continuare a competere in Champions League, obiettivi che rispecchiano perfettamente la sua mentalità vincente.

Sebbene diverse squadre di Premier League siano pronte a offrirgli ingaggi più elevati, il bomber polacco sembra più interessato a un ambiente stabile, competitivo e in grado di valorizzare la sua esperienza.

Lewandowski e Milan, un sogno possibile

Al momento non esistono accordi definitivi, ma la trattativa è reale e in evoluzione. Il Milan ha dimostrato di voler fare sul serio, e se le condizioni economiche lo permetteranno, l’arrivo di Lewandowski a San Siro potrebbe diventare uno dei colpi più clamorosi delle prossime sessioni di mercato.

