Tra Liga Portugal e Bundesliga: il futuro dell'Arsenal si costruisce lontano da casa. L'analisi sui 13 giocatori in prestito: dalle gioie di Kiwior alle difficoltà di Vieira, un percorso di crescita tra prime squadre maschili e femminili - Calcio News 24

Una situazione in piena crescita tra Liga Portugal e Bundesliga. La situazione

Con la chiusura del mercato, l’Arsenal ha spedito ben 13 giocatori tra squadra maschile e femminile in prestito in giro per il mondo, con l’obiettivo di garantire loro “regular football” e farli crescere. Un numero significativo di talenti che, come si legge, «Dopo un’intensa attività intorno al giorno della chiusura del mercato, abbiamo attualmente 13 giocatori tra le nostre prime squadre maschili e femminili in prestito per giocare regolarmente in vari club di tutto il mondo.» Di questi, cinque provengono dalla squadra maschile e otto da quella femminile, e molti hanno già fatto il loro debutto con i nuovi club.

Tra le note positive spicca Jakub Kiwior, che ha iniziato alla grande la sua avventura al Porto. Sabato scorso, il difensore si è inserito perfettamente in una retroguardia che ha mantenuto la porta inviolata, contribuendo alla vittoria per 1-0 contro il Nacional. Un successo che permette al Porto di mantenere il 100% di record in campionato dopo cinque partite, in testa alla Liga Portugal.

Meno fortunato l’esordio di Fabio Vieira con l’Amburgo in Bundesliga. Dopo un periodo al Porto la scorsa stagione, il centrocampista ha debuttato nella sconfitta per 5-0 contro i campioni del Bayern Monaco, giocando per 76 minuti all’Allianz Arena. Un inizio in salita, ma che gli ha permesso di mettere minuti nelle gambe in un campionato di alto livello.

Altri tre giocatori attendono ancora il loro debutto: Reiss Nelson è rimasto in panchina con il Brentford nel pareggio per 2-2 contro il Chelsea, mentre Karl Hein è stato un sostituto inutilizzato nel 4-0 del Werder Brema contro il Borussia Monchengladbach. Oleksandr Zinchenko, trasferitosi al Nottingham Forest nel deadline-day, era invece ineleggibile per la sconfitta per 3-0 contro l’Emirates Stadium.

Tra i prestiti dalla squadra maschile, Ismael Kabia ha giocato 76 minuti nella sconfitta per 3-1 dello Shrewsbury Town contro il Salford City in League Two, con la squadra che è scesa al 23° posto. Lucas Martin Nygaard, invece, non ha partecipato al pareggio per 2-2 del Brabrand IF.

Per quanto riguarda le giocatrici in prestito, Michelle Agyemang e Rosa Kafaji hanno entrambe giocato per il Brighton & Hove Albion nella sconfitta per 2-1 contro il Manchester City in WSL. Michelle ha giocato tutti i 90 minuti, mentre Rosa è subentrata nel finale.

Madison Earl è subentrata nella sconfitta per 1-0 dell’Ipswich Town, mentre Vivienne Lia è entrata in campo per il Nottingham Forest nella stessa partita. Infine, Jessie Gale ha fatto il suo ingresso nel 2-0 del Portsmouth contro il Bristol City, mentre Cecily Wellesley-Smith e Laila Harbert attendono ancora il loro debutto rispettivamente con Leicester City e Portland Thorns.