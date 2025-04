Francia, Ligue 1: continuano le tensioni. Fallo killer su Tolisso e pasticcio Var che fanno infuriare il Lione

Proseguono le polemiche arbitrali nel campionato francese. In una stagione di Ligue 1 piena di proteste, scontri e toni asptri fra i giocati, addetti ai lavori e direttori di gara, non si sono calmate le acque neanche il giorno di Pasqua, nel corso di Saint Etienne – Lione sospesa per un proiettile lanciato al guardalinee.

Nel corso del match, però, il caso della sospensione del match non è stata la sola macchia della serata, sporcata anche dalle polemiche post partita per il una decisione controversa del Var. Stassin, che segnerà poi una doppietta, commette un fallo killer su Tolisso. Rosso diretto, corretto inspiegabilmente con un giallo.

Il proprietario del Lione, John Textor, si è detto “scioccato” dalla decisione dell’arbitro, che ha descritto come un “chiaro errore”: «Un sorprendente momento d’onore da parte dell’arbitro. Ha riconosciuto ai nostri giocatori di aver effettivamente commesso un errore. Avrebbe dovuto essere un cartellino rosso. Dopo averci riflettuto, si è reso conto di ciò che l’intero Paese aveva già capito. Se non fosse così drammatico per la nostra stagione, ci rideremmo su. Nessun tifoso di calcio ha pensato che quel cartellino rosso andasse ritirato. E ha cambiato la partita».

Anche Tolisso ha commentato l’episodio, su instagram, dicendo: «Le scuse del signor Letexier non allevieranno il dolore o l’incomprensione. È una settimana molto difficile per noi, ma combatteremo fino alla fine».

Infine, ha parlato anche Stassin, giocatore del Saint-Etienne autore del fallo, intervenuto così su Dazn: «Ero rimasto un po’ sorpreso per il cartellino rosso. Pensavo che mi avrebbe dato un giallo perché è vero che sono arrivato tardi. Non era un gesto per fargli male; lui protegge bene la palla con le caviglie. Non era mia intenzione fargli male. Pensavo davvero che avrebbe cambiato idea e avrebbe preso un cartellino giallo. Se avesse preso un rosso, la decisione sarebbe stata sua, dobbiamo farci i conti, ma avrebbe sicuramente cambiato l’esito della partita»