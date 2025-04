Poker Lione, bagarre in Ligue 1 per la corsa per l’Europa: sei squadre in due punti

Ligue 1, il Lione batte il Rennes e aggancia Nizza e Racing Strasburgo: 6 squadre in appena due punti, è bagarre per l’Europa

Il Lione batte 4-1 il Rennes nel posticipo del sabato di Ligue 1 – reti di Fofana, Tolisso, Lacazette e Mikautadze – e aggancia in classifica Nizza e Racing Strasburgo a 54 punti, scavalcandoli per la classifica avulsa. Al momento l’OL è quarto in classifica, ma è bagarre nel gruppo per l’Europa nel campionato transalpino: ben 6 squadre sono racchiuse in soli due punti. Monaco e Marsiglia (in campo domani contro il Brest) a 55, segue poi il trio a 54 e appena un punto dietro il Lille.

Lione-Rennes 4-1 (8′ Fofana, 25′ Tolisso, 39′ Lacazette, 50′ Meité [R], 77′ Mikautadze)