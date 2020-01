LINETTY: «Studieremo la Lazio per farle male» – VIDEO

Le parole di Karol Linetty in zona mista dopo la roboante vittoria della Sampdoria contro il Brescia – VIDEO

(-Dalla nostra inviata a Marassi, Francesca Faralli) Karol Linetty, autore di uno dei 5 gol, ha parlato in zona mista dopo la bellissima vittoria della Sampdoria contro il Brescia. Queste le parole del polacco.

«E’ stata una partita importante quella contro il Brescia e abbiamo vinto troppo bene ma adesso dobbiamo recuperare e pensare alla prossima partita con la Lazio. Sono contento che il mister dice che sono indispensabile ma devo continuare ad allenarmi per non restare in panchina. Sono felice insieme ai miei tifosi. Nel match contro i biancocelesti dobbiamo controllare come giocano e come possiamo fare male. Dobbiamo essere compatti, sopratutto nella fase difensiva. Speriamo che arrivi anche la fortuna che ci possa far vincere la partita. Non sono solo io un leader, lo siamo tutti insieme e lo dimostriamo quando giochiamo.»»