L’Inter scopre Vrsaljko: sarà un’arma in più sui cross per Icardi

Dopo la sosta Sime Vrsaljko è pronto a prendersi la fascia destra: ai Mondiali più cross di Trippier e Marcelo

Che l’Inter abbia fatto delle discese sulle fasce la sua arma preferita negli ultimi anni, non è una novità. I nerazzurri continuano a crossare parecchio. Ma sono ancora troppi gli errori. E così si chiede l’aiuto a uno dei nuovi arrivati, Sime Vrsaljko, che in questa arte in particolare è uno che sa farsi valere, come dimostrano anche i recenti Mondiali di Russia. Contro l’Inghilterra in semifinale, dopo essere stato in dubbio per una distorsione al ginocchio, aveva piazzato l’assist, dalla fascia, per la zampata di Perisic. Non era un caso, Vrsaljko ha finito in vetta alla classifica Mondiale per cross tentati (34) e arrivati a destinazione (7), superando specialisti in materia come Trippier o Marcelo.

I dati con la Croazia fanno credere che quando Sime sarà a regime quella fascia destra sarà un’arma. E anche oggi dalla nazionale a scacchi arrivano buone notizie, visto che l’impiego contro il Portogallo conferma che il difensore ha superato i vari acciacchi. Martedì il nuovo test con la Spagna, da mercoledì sarà full-immersion nerazzurra, in vista prima del Parma poi del Tottenham. L’avventura all’Inter del giocatore cresciuto nelle giovanili della Dinamo Zagabria praticamente comincerà lì, mandando in archivio vacanze, acciacchi e ambientamento. I nerazzurri e in particolare modo Icardi non vedono l’ora di poter sfruttare a pieno le potenzialità del croato, pronto a prendere in mano la fascia destra.