Lione in Ligue 2, le big europee si gettano sui pezzi più pregiati?

Lione in Ligue 2, possibile l’esodo dei calciatori: ecco tutti i possibili partenti che piacciono in giro per l’Europa

La retrocessione in Ligue 2 dell’Olympique Lione ha scosso il calcio francese e, inevitabilmente, avrà un impatto significativo sulla rosa della squadra. Con un debito stimato in centinaia di milioni di euro, il club sarà costretto a cedere diversi dei suoi gioielli per risanare le casse.

Tra i nomi più in vista che potrebbero lasciare Lione spicca il talentuoso fantasista argentino Thiago Almada. A 24 anni, era già sotto osservazione di club come il Benfica prima della retrocessione, e la sua qualità lo rende appetibile per diverse squadre europee. Un altro pezzo pregiato è l’esterno offensivo belga Malick Fofana, ventenne e con un contratto fino al 2028, ma le sue prestazioni potrebbero attirare offerte importanti.

Tra le vecchie conoscenze della Serie A che potrebbero cercare nuove avventure ci sono Jordan Veretout (ex Fiorentina e Roma), Nemanja Matic (ex Roma) e Tanner Tessmann (ex Venezia), quest’ultimo accostato in passato a Inter e Fiorentina. Anche Corentin Tolisso, con la sua esperienza al Bayern Monaco, potrebbe essere un profilo interessante per club di fascia medio-alta.

Nonostante la cessione di Rayan Cherki al Manchester City per circa 42,5 milioni di euro non sia bastata a evitare la retrocessione, il Lione dovrà continuare a operare sul mercato in uscita. Tra i giocatori con contratto in scadenza nel 2025 figurano il terzino sinistro Nicolas Tagliafico e il capitano Alexandre Lacazette, entrambi ultratrentenni e con un futuro incerto.

Infine, altri elementi come Georges Mikautadze, Moussa Niakhaté e Ainsley Maitland-Niles sono nomi che potrebbero rientrare nella lista dei partenti, offrendo occasioni a prezzo di saldo per le squadre interessate a rinforzare le proprie rose. La sessione di mercato estiva sarà cruciale per il Lione, che cercherà di alleggerire il monte ingaggi e raccogliere fondi per la sua ricostruzione in Ligue 2.