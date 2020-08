Lione, oggi doppia seduta in vista della Juventus, giovedì la partenza per Torino, venerdì le due squadre si affronteranno dopo l’1-0 scorso

Lione, oggi doppia seduta in vista della Juventus, giovedì la partenza per Torino, venerdì le due squadre si affronteranno dopo l’1-0 scorso che i bianconeri dovranno quantomeno pareggiare per tirarla ai supplementari.

DAL SITO DEL CLUB- D a oggi di nuovo in campo, la squadra di Rudi Garcia venerdì sera sfiderà Cristiano Ronaldo nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Come detto, si riparte dall’1-0 dell’andata per i rossoblu che oggi effettueranno una doppia seduta. La partenza per Torino è fissata invece per giovedì seguita alle 18.