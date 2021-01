Lipsia, Kluivert: «Qui sto bene, ma i club devono accordarsi»

Justin Kluivert ha parlato del suo futuro, tra il Lipsia e la Roma

Justin Kluivert, esterno del Lipsia ma di proprietà della Roma, in una intervista a SportBuzzer ha parlato del suo futuro.

«Voglio soprattutto stare in forma e fare bene in campo, poi le cose spesso si decidono da sole. Io qui sto molto bene, c’è la possibilità di rimanere ma devono mettersi d’accordo la Roma e il Lipsia. I gol? Il primo gol è molto importante per un attaccante. Mi sono sentito sollevato, perché il primo è sempre il più difficile per me. Poi sono stato più rilassato e il secondo è arrivato subito. Ora sono infortunato, ma presto starò di nuovo bene e ripartirà da dove ho lasciato. Non vedo l’ora di tornare e segnare».