Julian Nagelsmann ha parlato in un’intervista rilasciata al Telegraph in vista del match di Champions League contro il Liverpool. Il tecnico del Lipsia ha ammesso che gli piacerebbe un giorno allenare in Premier League.

«Sarebbe interessante. Un grande obiettivo è diventare un grande allenatore come Jurgen Klopp in Premier League»