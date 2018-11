Continuano le schermaglie tra Fabrizio Corona e Ilary Blasi: sui social l’ex paparazzo si mostra con una maglia della Lazio

Nuovo episodio nella querelle tra Fabrizio Corona e Ilary Blasi: dopo le schermaglie andate in onda durante la puntata del Grande Fratello Vip di qualche settimana fa, l’ex paparazzo torna a far parlare di sé. Lo fa in un modo molto particolare e senza un apparente bersaglio: in una sua Instagram Stories, infatti, si può vedere Corona con la maglia della Lazio. La scelta non sembra casuale, ma una vera e propria frecciata a Ilary Blasi, moglie di Francesco Totti, bandiera della Roma. A confermare ciò ci sono le voci di un Corona tifoso dell’Inter e che quindi non avrebbe avuto alcun motivo di indossare la maglia biancoceleste.