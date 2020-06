Liverani: “Il lockdown è stato un dramma per noi” – VIDEO

Fabio Liverani, tecnico del Lecce, è intervenuto al termine del match perso contro il Milan. Ecco le sue dichiarazioni

Fabio Liverani, tecnico del Lecce, è intervenuto al termine del match perso contro il Milan. Ecco le sue dichiarazioni:

«Il 2-1? Ci dispiace, eravamo schierati e messi bene. Quello è il rammarico più grande, potevamo fare meglio. Il lockdown? Per noi è stato un dramma grande, avevamo raggiunto una continuità fisica e mentale, questi 70 giorni sono stati deleteri. Per due mesi i giocatori non sono mai venuti al campo. La nostra rosa non è ampia, dobbiamo essere bravi e veloci a recuperare chi è rimasto fuori».