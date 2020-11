Liverpool Atalanta: Gasp ad Anfield per ripetere le imprese di Bagnoli, Prandelli e Guidolin

L’attesissimo Liverpool Atalanta è la grande occasione per Gasperini di entrare nel ristretto elenco di allenatori che hanno espugnato Anfield

Il desiderio di rivincita dopo la debacle del Gewiss Stadium renderà ancor più frizzante Liverpool Atalanta. Agli orobici servirà però una memorabile impresa, anche ben più straordinaria rispetto a quelle poche formazioni italiane capaci di intascare il prestigioso scalpo. Ma c’è una curiosità che potrebbe indurre i nerazzurri all’ottimismo…

Nessuna tra le big italiane ha mai espugnato Anfield. Non ci riuscì l’Inter di Helenio Herrera e tanto meno quella di Roberto Mancini. Pianse la Juve di Heriberto Herrera così come quella mostruosa di Capello. Don Fabio cedette in precedenza anche alla guida della Roma, mentre un successo amarissimo fu quello negli Ottavi della Coppa Uefa 2001: 1-0 con rete di Guigou, ma senza ribaltare lo 0-2 dell’Olimpico griffato Owen. Senza dimenticare la cinquina incassata dai giallorossi di Eusebio Di Francesco nella semifinale Champions 2018. E non meglio andò al Napoli di Walter Mazzarri, travolto dalla tripletta di Gerrard, mentre quello di Carlo Ancelotti strappò almeno un punto alla corazzata di Klopp.

La sponda Red del Mersey è stata, però, terreno di caccia storicamente più fertile per la classe media del nostro calcio. Per primo ci riuscì il Genoa di Osvaldo Bagnoli, quarti di finale della Coppa Uefa 1992. Il Grifone si impose a Marassi con Fiorin e Branco, i Reds di Barnes e McManaman confidarono nel calore della Kop per la rimonta. Rush alimentò le speranze ma la doppietta di Aguilera fece entrare i rossoblù nella leggenda.

Non meno entusiasmante il trionfo della Fiorentina di Cesare Prandelli nella Champions 2009/10. Le reti di Jorgensen e Gilardino ribaltarono quella dell’israeliano Benayoun. La Viola prima nel girone, i Reds di Benitez e Fernando Torres eliminati. E come non ricordare il capolavoro targato Francesco Guidolin che si impose 3-2 con la sua Udinese nell’Europa League 2012-13. Di Natale, Pasquale e un’autorete di Coates consacrarono il colpo friulano al cospetto del Liverpool di Reina e Suarez.

Probabilmente è riduttivo assegnare alla spettacolare Atalanta di Gian Piero Gasperini l’etichetta di “provinciale”. Ma forse, anche solo per una notte, meglio dimenticarsi di essere una big del calcio italiano.