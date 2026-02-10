Liverpool: dopo il brutto ko contro il Manchester City, Slot non cerca alibi! Cosa sta succedendo

Liverpool, dopo il crollo contro il Manchester City: Slot non cerca scuse. Contro il Sunderland l’emergenza continua

Ancora scosso dalla bruciante sconfitta interna per 1-2 contro il Manchester City di Guardiola, Arne Slot non cerca alibi. Alla vigilia della trasferta di Premier League contro il Sunderland, il tecnico del Liverpool traccia una linea netta tra le ambizioni del club e la dura realtà del campo. La classifica è impietosa: sesti, a 17 punti dalla capolista Arsenal e a 4 lunghezze dal Chelsea, che occupa l’ultimo posto utile per l’Europa che conta.



“Dobbiamo rasentare la perfezione”. È questo il mantra che l’allenatore olandese ripete per scuotere l’ambiente. Mancare la qualificazione alla prossima Champions League sarebbe “inaccettabile” per un club di tale statura, ma Slot ammette con onestà che la squadra, finora, “non ha giocato secondo gli standard del Liverpool”. Non è un caso che il tecnico definisca questa annata come “la più dura della mia carriera, e di gran lunga”.

Un tema ricorrente e doloroso è la tendenza dei Reds a subire gol nei minuti finali, un record negativo che sta costando punti pesanti. Sfortuna o difetto caratteriale? Slot rimanda la sentenza: “I prossimi tre o quattro mesi ci diranno se è stata solo cattiva sorte o se questo fa parte di ciò che siamo oggi”. Nonostante tutto, la fiducia non manca: l’allenatore crede ancora che il gruppo possa “fare qualcosa di speciale” per raddrizzare la stagione.



Per la sfida di mercoledì contro il Sunderland, però, l’emergenza continua. A centrocampo mancherà Dominik Szoboszlai, espulso nel finale convulso contro il City (“Il rosso era inevitabile”, ha chiosato Slot). In difesa, il rebus terzino destro resta irrisolto: con Joe Gomez in forte dubbio, Slot ha ricordato amaramente di aver già dovuto adattare sei giocatori diversi in quella posizione durante l’anno. Tra infortuni, squalifiche e una classifica da scalare, per il Liverpool il margine di errore è ormai azzerato.