Liverpool, Klopp: «I miei ragazzi mi mancano terribilmente»

Jurgen Klopp ha nostalgia del calcio e dei suoi calciatori: l’ammissione del manager del Liverpool nell’attesa della ripresa del campionato

Jurgen Klopp sente la mancanza dei giocatori del Liverpool. Lo ha ammesso il diretto interessato nel corso di un’intervista a BT Sport, riportata dall’Ansa.

«I miei ragazzi mi mancano terribilmente, è tanto che non li vedo e ciò che vorrei fare quando li rivedrò è abbracciarli tutti. Ma so che non sarà possibile, perché dobbiamo essere professionali e dare l’esempio, e so che certi gesti, e quindi anche gli abbracci, non saranno permessi. Ne dovremo fare a meno per parecchio».