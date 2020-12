Liverpool, Klopp su Salah: «Non puoi costringere un giocatore a rimanere»

Il tecnico del Liverpool Jurgen Klopp ha parlato di una possibile cessione di Mohamed Salah. Ecco le parole del tecnico tedesco sul futuro dell’egiziano

Il tecnico del Liverpool Jurgen Klopp ha rilasciato un’intervista al quotidiano britannico The Guardian parlando anche di una possibile cessione di Mohamed Salah.

Ecco le sue parole a commento delle indiscrezioni che vorrebbero Salah propenso a un trasferimento in Spagna a Barcellona o Real Madrid

PERCHE’ ANDARSENE? – «L’unico momento per cui potrebbe lasciare Liverpool in questo momento è il meteo. Quale altra ragione potrebbe esserci. Questo è uno dei migliori club al mondo. Gli diamo dei bei soldi. Forse non siamo il club con gli ingaggi più alti ma paghiamo comunque bene, abbiamo uno stadio straordinario con tifosi eccezionali.

Non puoi costringere un giocatore a rimanere. Noi non lo abbiamo mai fatto. E’ tutta una questione di tempismo. Facciamo dei cambi e acquistiamo dei giocatori se vogliono venire qui e se un giocatore vuole andarsene, noi non possiamo trattenerlo però io non riesco a capire perché qualcuno voglia andarsene».