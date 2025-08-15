Liverpool, minuto di silenzio assordante e coreografia da brividi per Diogo Jota e Andre Silva – FOTO e VIDEO

Liverpool, minuto di silenzio assordante e coreografia da brividi per Diogo Jota e Andre Silva. Momento di enorme commozione ad Anfield

Anfield non è mai solo uno stadio, e questa sera lo ha dimostrato ancora una volta. Prima del fischio d’inizio della nuova stagione di Premier League del Liverpool contro il Bournemouth, il calcio si è fermato per lasciare spazio al ricordo, al dolore e a un tributo che ha fatto venire i brividi al mondo intero. Un addio commosso e solenne a Diogo Jota e a suo fratello André, tragicamente scomparsi.

L’atmosfera era carica di un’emozione quasi tangibile. I giocatori di entrambe le squadre, così come gli staff tecnici, sono scesi in campo con il lutto al braccio, un segno di rispetto condiviso che ha unito avversari nel cordoglio. Poi, la Kop, il cuore pulsante del tifo Reds, ha svelato una coreografia bellissima e straziante, un omaggio visivo che ha accompagnato un minuto di silenzio impeccabile, quasi assordante nella sua perfezione.

I volti dei presenti raccontavano il dolore. Le telecamere hanno indugiato su un Mohamed Salah profondamente commosso, con lo sguardo perso nel vuoto, ma non era certo l’unico. Anche il tecnico Arne Slot è apparso visibilmente provato, con gli occhi lucidi, incapace di nascondere l’impatto di un momento così potente.

Al termine del silenzio, come un abbraccio sonoro per scacciare il dolore, le note di “You’ll Never Walk Alone” sono risuonate più forti e significative che mai. Cantata da tutto lo stadio a piena voce, non è stata solo un inno, ma una promessa. Una promessa che il ricordo di Diogo e André non camminerà mai solo. Un tributo tanto toccante quanto atteso, il modo più giusto per iniziare una stagione che sarà, inevitabilmente, giocata anche per loro.