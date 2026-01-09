Liverpool, Slot torna sulla graticola: le brutte notizie arrivano anche dal mercato! Dentro la crisi dei Reds: possibile esonero per il tecnico?

Nubi sempre più nere si addensano su Anfield. La posizione di Arne Slot, tecnico olandese chiamato a raccogliere la pesante eredità in panchina, è in forte bilico dopo una serie di prestazioni deludenti. A preoccupare i vertici del club non sono solo i risultati, ma le tensioni latenti con il leader tecnico Mohamed Salah e una catena di infortuni che ha decimato la retroguardia dei Reds.

Come riportato dal Mirror, la crisi si estende al mercato, dove il Manchester City ha inflitto un duro colpo ai rivali. Antoine Semenyo, esplosivo esterno ghanese del Bournemouth individuato come erede naturale dell’egiziano, è a un passo dalla corte di Pep Guardiola, avendo già sostenuto le visite mediche. La sfida prosegue per Marc Guehi: il roccioso capitano del Crystal Palace, il cui contratto scade in estate, è diventato prioritario per i Citizens dopo gli stop di Dias e Gvardiol. Il Liverpool, che aveva sfiorato il centrale inglese in estate, rischia ora la seconda beffa per mano dei campioni in carica.