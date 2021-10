Lo Monaco: «Avevo già previsto che Mourinho sarebbe stato un problema per la Roma»

Pietro Lo Monaco, ex dirigente anche del Catania, ha parlato ai microfoni di Radio Punto Nuovo del momento della Serie A

Pietro Lo Monaco, ex dirigente anche del Catania, ha parlato ai microfoni di Radio Punto Nuovo del momento della Serie A.

SERIE A – «C’è un tentativo di fuga da parte del Milan, mette il pepe al Napoli, li costringerà a cercare di piazzare l’ennesima vittoria. E se le altre dovessero cedere il passo, allora si potrebbe già parlare di un primo tentativo di fuga. Il Milan ha dato ieri un segnale di forza».

MOURINHO – «Avevo già previsto che sarebbe stato un problema per la Roma, non mi sorprendono alcuni risultati».

PLUSVALENZE – «Plusvalenze? Lo fanno tutti, ogni tanto si rialza la testa dalla sabbia come gli struzzi. Tutte le società o quasi usano questi strumenti. Il regolamento parla chiaro, a livello civilistico, penale e sportivo: le società dovrebbero essere punite. In troppe hanno usato questi strumenti per aggiustare i bilanci. Maggiore vigilanza serve. Ma, quando è uno strumento veritiero, come nel caso delle plusvalenze dell’Atalanta».