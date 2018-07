Pietro Lo Monaco afferma che il Papu Gomez diventerà a breve un giocatore della Lazio. L’ex Atalanta si trasferirà per circa 15 milioni di euro

In queste ore si è molto parlato di un possibile interessamento della Lazio per il Papu Gomez ma secondo quanto riferito da Pietro Lo Monaco l’argentino è già pronto a vestire la maglia biancoceleste. L’attuale dirigente del Catania è stato quello che ha portato l’attaccante in Italia e ritiene che la trattativa sia ormai in fase avanzatissima. L’operazione potrebbe quindi chiudersi a breve sulla base di circa 15 milioni di euro.

«Ho portato Gomez in Italia, a Catania già infiammava il pubblico come senz’altro potrà fare con i supporters laziali. Il matrimonio fra la Lazio ed il Papu si potrà consumare. – ha detto il dirigente a Radio Incontro Olympia – Lotito e Tare fanno bene ad accontentare un allenatore come il loro che tanto ha fatto e molto alla Lazio potrà ancora fare. Lotito? il suo merito è già quello di aver portato il prezzo del cartellino di Gomez a parametri più che accettabili, perché se l’Atalanta parte da 20 milioni, la Lazio da 10, a 14 o 15 sarà un affare da chiudere visti i prezzi che girano soprattutto in Italia. Colgo l’occasione per invitare in Sicilia Claudio Lotito e la squadra biancoceleste per un’amichevole di celebrazione del Papu Gomez con la sua nuova maglia davanti ai suoi vecchi tifosi».