Bogdan Lobont ha annunciato ufficialmente il suo ritiro dal calcio giocato. Il portiere ha ringraziato la Roma: «Mi ha accolto 9 anni fa e che mi ha sempre fatto sentire a casa. Grazie!»

Bogdan Lobont lascia ufficialmente il calcio giocato all’età di 40 anni. Il portiere nelle ultime 9 stagioni con la Roma ha raccolto 22 presenze. In carriera ha vestito anche le maglie di Fiorentina, Ajax, Dinamo Bucarest e Rapid Bucarest. Nel suo personale palmares vanta 3 campionati di rumeni, una Coppa di Romania, una Supercoppa di Romania e un campionato olandese. «E’ giunta l’ora di passare a una nuova fase della mia storia nel mondo del calcio. Ho avuto l’opportunità e il privilegio di esibirmi in sette diverse famiglie calcistiche e chiudo questo appassionante cammino da calciatore nel club che mi ha accolto 9 anni fa e che mi ha sempre fatto sentire a casa. Grazie!», ha scritto Lobont in un post su Twitter. «In bocca al lupo Bogdan!», ha twittato la Roma in risposta al messaggio del suo ex giocatore.