Lobotka Juve, lo slovacco valuta l’addio: lascerebbe il Napoli solo a queste condizioni. Le ultimissime

Lobotka Juve, lo slovacco pensa all’addio: lascerebbe il Napoli solo rispettando condizioni precise. Le ultime

La Juventus segue con attenzione l’evoluzione della situazione di Stanislav Lobotka, che dopo diverse stagioni al Napoli starebbe valutando la possibilità di cambiare ambiente. Il centrocampista slovacco, punto di riferimento tecnico degli azzurri, potrebbe aprire a una nuova esperienza professionale, e il club bianconero lo considera uno dei profili più adatti per rinforzare la mediana in vista della prossima stagione.

Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

La Juventus è ritenuta in pole position anche grazie alla stima di Luciano Spalletti, che con Lobotka ha costruito un rapporto tecnico molto forte e lo considera ideale per dare fluidità e ordine alla manovra. Il giocatore, legato da un rapporto di riconoscenza al Napoli, potrebbe addirittura valutare un rinnovo prima dell’eventuale cessione, così da garantire alla società una plusvalenza significativa.

Lobotka rappresenterebbe per la Juventus un innesto di qualità, esperienza e continuità, caratteristiche che il club ritiene fondamentali per alzare il livello del centrocampo nel nuovo ciclo tecnico.