Lobotka, la sua confessione: «Sono sempre stato attratto dalle donne più mature: sono stato con una di 17 anni più vecchia di me»

Le parole di Lobotka sulla sua vita sentimentale: «Sono sempre stato attratto dalle donne mature, perché ho qualcosa di cui parlare con loro»

Stanislav Lobotka, centrocampista del Napoli, si è raccontato in una intervista nel programma MVP, dell’emittente slovacca Sport Tv. Nel corso dell’intervista il calciatore ha rivelato dal punto di vista sentimentale le sue preferenze sulle donne più mature di lui, come Zuzanna Sutjakova, sua compagna sei anni fa e di 17 anni più vecchia di lui. Di seguito le sue parole.

«Sono sempre stato attratto dalle donne mature, perché ho qualcosa di cui parlare con loro. Ma quando sarò più grande forse sarà il contrario… ma spero di no. Finora la più grande differenza di età che ho avuto in una relazione è stata di 17 anni: sono stato con una donna molto più grande di me. Jennifer Coolidge (attrice protagonista dei film di American Pie in cui intepreta la madre di Stifler, ndr.)? Quanti anni ha adesso? Perchè non so se ha superato la soglia…».