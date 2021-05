Locatelli alla Juve: il centrocampista è la prima richiesta di Allegri. I dettagli

Locatelli Juve: è la prima richiesta di Allegri. Ma l’alternativa scalda i tifosi bianconeri, con tutte le manovre a centrocampo

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Manuel Locatelli sarebbe il primo nome di Allegri per rinforzare il centrocampo. 40 milioni di euro la richiesta del Sassuolo per lasciar partire il suo giocatore, che andrebbe a ricoprire una posizione rimasta scoperta in questa stagione alla Juve.

Nel caso in cui non si concretizzasse l’affare, ecco che il club bianconero avrebbe già pronta l’alternativa: Miralem Pjanic. Il ritorno del bosniaco ha scatenato i tifosi in queste ultime ore, e la sua candidatura potrebbe essere presa in considerazione se dovesse lasciare Barcellona.