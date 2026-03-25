Sampdoria, Lombardo Jr parla chiaro: «L’attaccamento di mio padre ai colori blucerchiati è sotto gli occhi di tutti!»

Sampdoria, non usa giri di parole Lombardo Jr e svela: «L’attaccamento di mio padre ai colori blucerchiati è sotto gli occhi di tutti»

Tra i protagonisti del Tau Altopascio spicca anche Mattia Lombardo, centrocampista classe 1995 con un passato tra i professionisti e figlio dell’attuale allenatore della Sampdoria, Attilio Lombardo. In un’intervista esclusiva rilasciata a TuttoMercatoWeb.com, il giocatore ha affrontato diversi temi, ripercorrendo il proprio percorso e soffermandosi sul rapporto con il padre, inevitabilmente legato anche alle vicende blucerchiate.

Le sue parole offrono uno sguardo interessante sia sulla sua esperienza personale sia sull’ambiente Samp:

🎧 Ascolta le nostre notizie! Non hai tempo di leggere? Scopri la nuova sezione Podcast di Calcio News 24 e ascolta i nostri notiziari flash, le top news e gli approfondimenti.

LOMBARDO SAMP «È stata una soddisfazione familiare collettiva, non solo mia, vedere l’entusiasmo che lui, insieme anche ad altri compagni di viaggio, ha riportato tra i tifosi è stato qualcosa di emozionante, già dalla scorsa stagione: sono anni un po’ complicati quelli che sta vivendo la Samp, ma l’affetto del pubblico non è mai mancato, basti pensare che lo scorso anno si è superato anche il numero di presenze allo stadio del preliminare di Champions con il Werder (stagione 2010-11, ndr). L’attaccamento di mio padre ai colori blucerchiati è sotto gli occhi di tutti. A ogni modo, tutti stanno dando il possibile per raggiungere l’obiettivo, il mantenimento della categoria, situazione che permetterebbe magari poi di costruire qualcosa e provare ad ambire a obiettivi normali che devono competere a un club come la Samp».

GARA AVELLINO – «Riconosco che domenica mio padre ha avuto coraggio di provare e cambiare dal punto di vista tattico, si è vista una squadra più propositiva nel cercare vittoria piuttosto che subire la partita, e si sa, la vittoria va a chi ha coraggio. Certo, serve sempre equilibrio, ma la fortuna aiuta gli audaci, e osare fa bene. La vittoria è stata voluta e meritata, per altro contro un avversario decisamente tosto».