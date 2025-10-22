Sampdoria News
Lombardo Sampdoria, il suo ritorno non è scontato! Trattativa in salita? Ecco le condizioni per il suo rientro
La Sampdoria ha deciso di voltare pagina dopo l’esonero di Massimo Donati, ritenuto responsabile del difficile avvio di stagione in Serie B. La panchina blucerchiata passa ora a un nuovo tandem tecnico formato da due volti già noti a Bogliasco: Angelo Gregucci, che ricoprirà ufficialmente il ruolo di allenatore responsabile, e Salvatore Foti, in attesa del patentino necessario per guidare in prima persona.
L’obiettivo immediato della coppia è dare una scossa a una squadra che fatica nelle zone basse della classifica. Ma il progetto potrebbe presto arricchirsi di un nome che fa vibrare il cuore dei tifosi: Attilio Lombardo.
L’ex bandiera doriana, protagonista lo scorso anno di una clamorosa salvezza ai playout con la Salernitana al fianco di Alberico Evani, è legato da un profondo senso di appartenenza ai colori blucerchiati. La società vorrebbe riportarlo a Bogliasco, ma l’accordo non è ancora definito.
Secondo Il Secolo XIX, Lombardo sarebbe disposto a rientrare solo a precise condizioni: chiarezza sul ruolo che andrebbe a ricoprire e, soprattutto, garanzie su un progetto tecnico duraturo, che vada oltre la logica del semplice “traghettatore” chiamato a gestire l’emergenza.
