Lookman, telenovela finita: primi minuti stagionali con l’Atalanta per l’attaccante nigeriano che voleva l’Inter a tutti i costi

La partita tra Torino e Atalanta, valida per la quarta giornata di Serie A, ha registrato una svolta significativa al minuto 87, non tanto per l’andamento del match, già deciso sul 0-3 in favore dei bergamaschi, quanto per il ritorno in campo di Ademola Lookman, attaccante nigeriano della Dea. La stagione estiva di Lookman era stata segnata da tensioni legate al mercato: l’attaccante aveva manifestato chiaramente la volontà di lasciare Zingonia, col mercato Inter che aveva mostrato grande interesse, ma la trattativa non era andata a buon fine. In segno di delusione, Lookman aveva scelto di non presentarsi agli allenamenti, alimentando dubbi sul suo futuro.

Dopo settimane di confronto con lo staff tecnico, l’attaccante è tornato ad allenarsi con la squadra e ha chiesto scusa a Ivan Juric, allenatore dell’Atalanta, per l’atteggiamento avuto durante il periodo di tensione. Juric ha deciso di inserirlo tra i convocati per la sfida di Torino, pur consapevole che Lookman non fosse ancora al massimo della condizione fisica per partire titolare. Al minuto 87, con il risultato ormai consolidato, Lookman è entrato al posto diSulemana, ritrovando il campo e la possibilità di contribuire alla squadra. Questo ingresso segna un momento simbolico: il giocatore torna protagonista dopo mesi in cui il suo futuro era stato costantemente messo in discussione, dimostrando professionalità e la volontà di reintegrarsi pienamente nel progetto della squadra bergamasca.

Il match dello Stadio Olimpico Grande Torino ha visto l’Atalanta imporsi grazie alle reti di Krstovic, autore di una doppietta, e dello stesso Sulemana. La Dea ha dominato la partita, confermando solidità offensiva e compattezza difensiva. Il ritorno di Lookman rappresenta un potenziale valore aggiunto per le prossime sfide, offrendo a Juric un’ulteriore opzione offensiva in rosa. L’ingresso del nigeriano non cambia l’esito del match, ma segna un passo importante nel reinserimento del giocatore all’interno del gruppo, con prospettive positive sia per la Serie A sia per le competizioni europee in cui l’Atalanta sarà impegnata. La gestione di Lookman da parte di Juric sarà cruciale per valorizzare un talento che, se motivato e integrato, può fare la differenza nei momenti chiave della stagione.