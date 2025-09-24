Lookman-Inter, occasione sfumata e un retroscena da parte della squadra nerazzurra - Calcio News 24

Lookman-Inter, occasione sfumata: il retroscena del mancato trasferimento. La situazione

La trattativa Lookman-Inter è stata uno dei casi più caldi dell’ultima sessione estiva di calciomercato, ma si è chiusa senza lieto fine per i nerazzurri. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il club milanese era arrivato a un’intesa completa con l’entourage di Ademola Lookman, con tanto di contratto pronto sulla scrivania: durata fino al 2030 e stipendio da 4 milioni di euro netti a stagione.

L’operazione Lookman-Inter sembrava quindi solo in attesa della formalizzazione, ma a far naufragare l’affare è stata la distanza economica tra l’Inter e l’Atalanta, club proprietario del cartellino del nigeriano. I bergamaschi hanno infatti mantenuto una posizione rigida sulle cifre richieste per il trasferimento, ritenute troppo elevate dalla dirigenza interista. Nonostante i ripetuti tentativi, l’accordo tra le società non è mai stato trovato, portando così al definitivo stop della trattativa.

Con la chiusura del mercato, le speranze di vedere Lookman all’Inter si sono dissolte. Eppure, il forte interesse da parte del club nerazzurro dimostra quanto il profilo dell’attaccante classe 1997 fosse considerato ideale per completare il reparto offensivo di Simone Inzaghi. In particolare, la sua duttilità e la capacità di agire su tutto il fronte d’attacco avrebbero rappresentato un valore aggiunto per una squadra impegnata su più fronti.

Nel frattempo, Lookman ha fatto ritorno all’Atalanta, dopo un periodo complicato in cui era stato inizialmente escluso dai piani tecnici. Concluso il capitolo Lookman-Inter, l’esterno offensivo è stato reintegrato in rosa da Ivan Juric e ha fatto il suo esordio stagionale nel match vinto per 3-0 contro il Torino, dimostrando subito voglia e brillantezza.

Nonostante le voci di mercato e le incertezze legate al futuro, Lookman ha risposto presente, lasciandosi alle spalle le polemiche e offrendo una prestazione convincente. Per l’Inter, invece, resta il rimpianto per un’operazione sfumata sul filo di lana, che avrebbe potuto arricchire il reparto offensivo con un giocatore già pronto e con margini di crescita importanti.

Il dossier Lookman-Inter potrebbe tornare d’attualità in futuro, ma per il momento le strade restano separate. La parola ora passa al campo.