Lookman-Inter, ci siamo: trattativa in dirittura d’arrivo

Inter, cresce l’entusiasmo dei nerazzurri per la trattativa di Ademola Lookman: la dirigenza è fiduciosa di chiudere a breve

Ademola Lookman è sempre più vicino a vestire la maglia dell’Inter. Dopo settimane di contatti, la trattativa con l’Atalanta è entrata nella fase decisiva. Come riportato da la Gazzetta dello Sport, nella giornata di martedì è arrivata la prima offerta ufficiale dei nerazzurri: 42 milioni di euro più 3 di bonus, per un totale di 45 milioni. La risposta della Dea è attesa entro venerdì, ma le parti potrebbero incontrarsi prima, anche senza passaggi formali.

Il segnale di apertura è arrivato direttamente dall’ad bergamasco Luca Percassi, che ha confermato: «Lookman ha espresso da tempo il desiderio di partire, e l’Inter è un club amico con cui c’è un ottimo rapporto». La distanza economica — circa 5 milioni — resta, ma non è incolmabile, soprattutto considerando i buoni rapporti tra i dirigenti.

L’Inter ha scelto Lookman come rinforzo chiave per l’attacco: nessuna alternativa, neppure dopo la proposta del Chelsea per Nkunku, che è stata immediatamente scartata. Marotta e Ausilio vanno dritti sul nigeriano, considerato il profilo perfetto per il nuovo corso tecnico, disegnato anche insieme a Cristian Chivu. Sull’operazione c’è anche il via libera del fondo Oaktree, e l’intesa con il giocatore è totale: contratto fino al 2030 a 4,5 milioni netti a salire.

Nel frattempo, Lookman ha mantenuto un comportamento esemplare: si allena regolarmente a Zingonia e ha ribadito tramite i suoi agenti la volontà di trasferirsi a Milano, senza forzature o rotture. Il suo atteggiamento ha favorito un clima disteso tra le società, che adesso vogliono chiudere l’affare senza traumi.

L’Inter attende una risposta definitiva, consapevole di avere fatto tutto il possibile per regalare a Chivu il suo primo grande colpo. E Lookman, da parte sua, vuole solo l’Inter.