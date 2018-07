Claudio Lotito ha confermato che nessuno dei giocatori più importanti della Lazio verrà ceduto se non saranno soddisfatte le condizioni richieste dal club

La Lazio si prepara a trasferirsi in ritiro ad Auronzo di Cadore come da 11 anni a questa parte e per l’occasione il presidente biancoceleste, Claudio Lotito, ha voluto confermare il sodalizio con il paese in provincia di Belluno. Il numero uno del club capitolino ha poi voluto commentare le voci di mercato in merito alle probabili cessioni di Sergej Milinkovic-Savic e Ciro Immobile. Il primo è un obiettivo della Juventus mentre il secondo avrebbe già trovato l’accordo con il Milan. Lotito ha fatto la voce grossa sottolineando come la Lazio non ha nessuna necessità di svendere e che i big partiranno solo se ci saranno le condizioni.

«Mi auguro che la gente abbia fiducia nella Lazio, perché tutti i membri dello staff stanno lavorando al meglio. La Lazio non deve vendere per poter comprare, e se i giocatori dovessero decidere di andare le altre società dovranno convincere la nostra società. – ha detto Lotito – Le condizioni da che mondo è mondo le fa chi vende. I nostri giocatori non sono in vendita, ma se qualcuno dovesse scegliere di andar via dovranno farlo alle nostre condizioni. La società ha una situazione stabile, oggi posso dire che la Lazio è una società forte nel rispetto assoluto delle regole. Speriamo che il lavoro premi. Chi vuole un giocatore della Lazio deve bussare la porta, e la porta la apro solo io. A casa nostra comandiamo noi. Chi non ha i soldi non può comprare».