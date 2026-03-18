Lotito Lazio, esplode una nuova polemica: tifosi furiosi per via della rimozione di un coro allo stadio! Nuovo caos nel mondo biancoceleste

La contestazione dei tifosi della Lazio nei confronti del presidente Claudio Lotito non sembra placarsi, anzi, sta guadagnando visibilità internazionale. Dopo il ritorno, temporaneo, allo stadio durante Lazio-Milan, i supporter biancocelesti sono tornati a farsi sentire, come riportato dal Corriere dello Sport. La causa scatenante delle nuove proteste riguarda la rimozione dell’inno “Sto qua per te” dalla lista delle canzoni pre-gara all’Olimpico. Secondo le ricostruzioni, la decisione sarebbe legata a un commento di uno degli autori del brano, Scrima, sotto un post social riguardante la contestazione da parte dei gruppi organizzati.

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Le polemiche sul divieto del messaggio “Libertà”

Non è la prima volta che la situazione sfocia in polemiche. Infatti, già durante la partita contro il Milan, i tifosi avevano sollevato critiche per il divieto da parte della società di esporre la scritta “Libertà” sul Tevere. Secondo quanto riportato da Adnkronos, la motivazione sarebbe stata legata alla valutazione della Questura, che aveva ritenuto la scritta incompatibile con le comunicazioni ufficiali fornite dalla Lazio alle autorità competenti.

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Il messaggio di solidarietà della Lazio e la viralità della protesta

Nonostante il divieto e le polemiche, i tifosi continuano a far sentire la loro voce. Oltre alla coreografia in Curva Nord e allo striscione esposto a Ponte Milvio con il messaggio: «Solo chi ha la forza di dire la parola fine, può scrivere la parola inizio», la protesta ha preso piede sui social. Il messaggio “Libertà” è diventato virale, con i tifosi che hanno continuato a protestare attraverso le piattaforme digitali. In risposta, la Lazio ha cercato di placare gli animi, pubblicando un video sui suoi account social: «Tutti insieme, per la nostra Lazio. Più forti che mai». Tuttavia, la parola “Libertà” è stata la più ripetuta nei commenti dei tifosi.