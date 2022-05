Lotito tuona: «Parliamo coi fatti. La stampa però non lo sottolinea»

Parole di fuoco di Lotito in conferenza stampa: «Nei confronti della Lazio non c’è una valutazione obiettiva»

Per il 15° anno consecutivo la Lazio sceglie Auronzo di Cadore come meta per il suo ritiro pre campionato. Nella sala stampa del centro sportivo di Formello, Claudio Lotito illustra il programma del ritiro ai giornalisti. Di seguito le sue parole riportate LIVE da Lazionews24.com.

«La stagione finisce sabato e quindi vediamo il posizionamento finale. Sicuramente abbiamo qualche rammarico perchè la squadra era attrezzata per poter fare molto bene. I cambiamenti portano assestamenti e in certe gare non abbiamo rispettato le aspettative. In generale però abbiamo raggiunto un ottimo posizionamento quindi non abbiamo rimpianti eccessivi. Il futuro è legato ad una visione totalmente diversa. Con Sarri è cambiata la disposizione tattica, ci saranno nuovi interpreti tenendo la base di quest’anno. Le scelte non saranno solo tecniche ma anche morali e umane come sempre. Stiamo lavorando alacremente per migliorare gli obiettivi raggiunti quest’anno. Anche lo staff tecnico si è reso conto che la situazione è totalmente diversa rispetto a quello che dicono i media o le radio. Il fatto che la Lazio abbia raggiunto 16 anni di presenza ad Auronzo significa che noi veniamo apprezzati dalle persone ma non dalla comunicazione. Noi non siamo secondi a nessuno, quindi le cose in questo senso devono cambiare. Poi c’è un fatto che non è da trascurare: sono 19 anni che faccio il presidente, in altre società ci sono stati 3-4 avvicendamenti. Quando ho preso la Lazio non c’era nulla, nello spogliatoio c’erano le panche di legno. La società ha lavorato con grande dedizione sacrificando la propria vita personale impegnando notevoli risorse. Questo però passa in secondo piano perchè contano solo i proclami. Noi non creiamo aspettative roboanti ma parliamo coi fatti. La stampa però non lo sottolinea ed è sbagliato. Nei confronti della Lazio non c’è una valutazione obiettiva. Mi sono talmente disgustato dalla rappresentazione della realtà. Questo club non ha criticità e sarà così fino a che ci sarò io. Mi dovete sopportare per anni perchè dopo lascerò a mio figlio. Se volete collaborare con noi dovete cambiare il metodo di racconto della realtà Lazio. Qui si cerca sempre di demolire, a qualcuno gli dispiace pure se le cose vanno bene. Chi critica prima magari aveva una mano tesa per poter collaborare con noi. Facciamo le cose fatte bene nell’interesse di tutti. Formello è il centro più grande e più apprezzato in Italia ma nessuno lo dice. La Lazio in Lega viene considerata perchè ha una visione strategica del sistema. Nella vita ci sono comparse, spettatori e protagonisti. La Lazio è protagonista e io voglio che venga detta la verità.. Buon lavoro a tutti».

