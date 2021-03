Lotta scudetto, De Zerbi: «Milan propositivo, Inter forte. Ma occhio alla Juventus»

Roberto De Zerbi fa le carte per la lotta scudetto tra Inter, Milan e Juventus

Roberto De Zerbi, allenatore del Sassuolo, sulle pagine de La Gazzetta dello Sport ha detto la sua sulla lotta scudetto.

«Contro il Sassuolo sia Inter che Milan hanno giocato bene. Il Milan è sempre propositivo, l’Inter è una squadra forte, giunge da un secondo posto in campionato e da una finale di Europa League. Io però starei attento anche alla Juventus. Vi spiego il motivo: quando il Manchester City viaggiava a rallentatore è perché gli mancavano diversi pezzi nello scacchiere, ora che li ha ripresi è tornato ad accelerare. Un po’ come il mio Sassuolo quando ho dovuto fare a meno di Caputo, Boga, Berardi. La Vecchia Signora ricordo che ha fuori Cuadrado, Dybala, Morata… nomi non da poco ecco… Quello che sto cercando di dire è che questo campionato sarà deciso dagli infortuni».