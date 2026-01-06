Lotta Scudetto, Inter, Milan e Napoli non si fermano più! Juve e Roma rallentano, il punto

Lotta Scudetto, tre squadre in spinta e due in frenata: Inter, Milan e Napoli avanti, Juve e Roma in difficoltà

La classifica non mente, o forse sì. Inter, Milan e Napoli non si fermano più, con tre successi all’unisono che creano un solco, potenzialmente tra i sette e i nove punti considerando i recuperi. Juventus e Roma rallentano, ridimensionate nei risultati e nel gioco. Lo scudetto, al momento, è un affare per tre. La Gazzetta dello Sport propone questi temi.



Gennaio, il mese della verità

Il mese di gennaio sarà decisivo, tra scontri diretti (Inter-Napoli domenica), un calendario fitto (otto partite per Conte e Chivu, sei per Allegri) e impegni squilibrati. Se il Milan, con un calendario più leggero, ne uscirà indenne, la lotta si farà interessante. Altrimenti, si tornerà al dualismo Napoli-Inter, il più atteso.



Napoli e Inter: macchine da guerra

Napoli e Inter viaggiano a ritmi impressionanti. Conte ha riorganizzato la squadra dopo Udine con scelte coraggiose, e i titolari sono intoccabili. Il suo sistema tattico fluido, un 3-2-4-1 mascherato, sta disorientando gli avversari. Chivu, invece, si affida a un sistema consolidato, una manovra collettiva impressionante con Zielinski tornato ai livelli di Spalletti. Inter-Napoli promette scintille.



Il fattore Allegri

Il rischio è sottovalutare il Milan. Allegri è secondo senza un vero centravanti, e l’arrivo di Füllkrug potrebbe risolvere il rebus tattico Pulisic-Leao. Il calendario snello e l’esperienza di Allegri (sei scudetti vinti) sono fattori da non trascurare. Modric è il giocatore ideale per il suo sistema, e l’allenatore ha trovato il suo undici titolare.

Calendario: il Milan alla prova del fuoco

Inter, Milan e Napoli sono racchiuse in due punti. L’Inter ha un calendario abbordabile, ma la Champions League incombe. Il Napoli dovrà affrontare Juventus e Fiorentina, con la Champions come incognita. Il Milan ha il percorso più difficile, ma se lo supererà indenne, la sua stagione potrebbe svoltare.

LEGGI ANCHE – Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

