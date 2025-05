Lotta Scudetto, Santacroce dalla parte della sua ex squadra: «Questo Napoli merita solo applausi. Mentalemente non li ho visti male»

L’ex calciatore e attualemte procuratore, Fabiano Santacroce ha parlato in un’intervista a Il Mattino sulla situazione del Napoli (squadra in cui ha militato) attualmente in lotta per vincere lo Scudetto.

DICHIARAZIONI – «Io mi sento napoletano a tutti gli effetti. Sto imparando anche il dialetto e mi manca solo un pizzico di inflessione. Ma ci sto lavorando».

EPISODIO DEL TERZO SCUDETTO: Alla conquista del terzo scudetto due anni fa, l’ex difensore azzurro era in diretta per una televisione e, acclamato dalla folla, si è affacciato al balcone per salutarla – «Sono ponto ad affacciarmi di nuovo dal balcone e a scatenarmi con la gente – ha commentato -. Ma lo farò comunque, anche se nn dovesse andare come tutti ci auguriamo. Mi affaccerò ugualmente dal balcone perché questa squadra merita solo applausi: una stagione così era del tutto inaspettata»

SITUAZIONE MENTALE NAPOLI – «Mentalmente non ho visto male il Napoli – ha sottolineato Santacroce -. Io guardo molto le espressioni del viso, ti dicono già tanto. Quando sei stato dentro al campo le noti e li vedo bene».