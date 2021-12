Lotta scudetto, Zenga: «Inter e Milan giocano benissimo. Juve? No...»

L’ex calciatore Zenga ha parlato della lotta scudetto in Serie A

Walter Zenga, ex portiere dell’Inter, in una intervista al Corriere dello Sport ha parlato della lotta scudetto in Serie A.

CAMPIONATO – «Sono tifoso e dunque non posso perdermi in previsioni sulla favorita per lo scudetto: sono di parte, mi auguro sia ancora dell’Inter. Ma poi mi estranio e aggiungo: gioca bene, benissimo, l’Inter. Lo fa anche il Milan, onestamente. E se devo allargare l’orizzonte c’è chi propone scelte di spessore come Tudor al Verona, Italiano alla Fiorentina, Sinisa al Bologna e Andreazzoli all’Empoli».

SCUDETTO – «Chi vince? Non si scappa dalle prime quattro ed è impossibile, allo stato attuale, dare percentuali. Saranno tutte lì, attaccate, ognuna con le proprie caratteristiche e con organici di livello assoluto, pieni di fisico e talento».

JUVENTUS – «Servirebbe qualcosa di più per rivedere lo scudetto. Doverne riprendere quattro significherebbe procedere con un’andatura terrificante e un ruolino di marcia da record. Può avvicinarsi alla zona Champions, questo sì. Allegri? Conosco Max dai tempi di Padova, so cosa può dare, è padrone delle situazioni ed è dentro al club. E la scelta è stata legittima».