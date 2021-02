Luca Antonelli vola negli Usa: firma con Miami Fc

Nuova avventura negli Stati Uniti per Luca Antonelli. L’ex terzino di Milan e Genoa, infatti, vola nel nuovo continente e firma con il Miami Fc.

Il club americano, che milita nella seconda divisione statunitense, ha annunciato l’arrivo del calciatore italiano attraverso i propri profili social.

𝗕𝗲𝗻𝘃𝗲𝗻𝘂𝘁𝗼 𝗟𝘂𝗰𝗮 𝗔𝗻𝘁𝗼𝗻𝗲𝗹𝗹𝗶 𝗮 @TheMiamiFC!

The former @azzurri defender spent nearly 15 seasons in Italy, where he played for @acmilan, @GenoaCFC, @1913parmacalcio, @EmpoliCalcio and @sscalciobari.

