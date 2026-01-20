Lucca via dal Napoli? Domani la risposta al Nottingham Forest: la rivelazione di Romano e il retroscena su Lang! Doppia operazione in uscita?

Il mercato in uscita del Napoli entra nella sua fase cruciale con due operazioni che potrebbero ridisegnare il volto del reparto offensivo azzurro. Al centro delle trattative c’è innanzitutto Lorenzo Lucca: il possente centravanti, nel giro della Nazionale italiana, si trova di fronte a un bivio decisivo per la sua carriera. Secondo quanto riportato dall’esperto Fabrizio Romano, l’ex Pisa comunicherà entro domani la sua risposta definitiva all’offerta del Nottingham Forest. Tra le società l’intesa è già stata blindata sulla base di un prestito oneroso da un milione di euro, con un diritto di riscatto fissato a 35 milioni.

Situazione ormai definita anche per Noa Lang. L’imprevedibile esterno olandese è pronto a fare le valigie, pagando il mancato feeling con Antonio Conte. Non trovano conferme le voci secondo cui i compagni di squadra starebbero tentando di convincerlo a restare: il rapporto con il tecnico salentino si è incrinato da tempo e la rottura appare insanabile. La prossima destinazione sarà la Turchia: esiste già una base d’accordo con il Galatasaray per un affare complessivo (tra prestito e riscatto) che porterà nelle casse dei Partenopei circa 30 milioni di euro. Due uscite che permetteranno al responsabile del mercato Damien Comolli di avere nuove risorse da investire.

