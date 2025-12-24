Luis Alberto: «Inzaghi capiva il calciatore. Quando tutti giocano felici, si rende di più. Con lui all'Inter...»

Luis Alberto in una intervista a Fanpage si è soffermato su Simone Inzaghi e sul suo passaggio all’Inter proprio con il piacentino in panchina

In una lunga intervista ai microfoni di Fanpage, Luis Alberto ha affrontato anche il tema Inzaghi e il suo possibile passaggio all’Inter.

INZAGHI – «Sembrava nervoso sia in allenamento che in partita ma in realtà non era così. Capiva il calciatore perché aveva smesso da poco di esserlo. A volte devi essere un sergente di ferro, ma devi anche lasciare i giocatori sereni. Quando tutti giocano felici, si rende di più».

INTER – «No, mai. E non credo sarebbe stato giusto».