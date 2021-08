Lukaku Chelsea, la trattativa può chiudersi entro il fine settimana: le ultime

Calciomercato Inter: il Chelsea spinge per Romelu Lukaku e la trattativa potrebbe concludersi entro la fine della settimana

Giorni decisivi per il futuro all’Inter di Romelu Lukaku. Il Chelsea non mola la presa con tutta l’intenzione di riportare a Londra il centravanti belga. Presto, riporta La Gazzetta dello Sport, i ‘Blues’ campioni d’Europa potrebbero formulare una nuova offerta ai nerazzurri per l’ex Manchester United dopo una prima proposta da 105 milioni di euro più il cartellino di Marcos Alonso.

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULL’INTER SU INTER NEWS 24

Offerta rimandata al mittente dall’Inter, ma con un assegno vicino ai 130 milioni di euro il club campione d’Italia questa volta potrebbe dare il via libera alla cessione del bomber classe ’93. Se il Chelsea avvicinerà la richiesta dei nerazzurri, l’operazione potrebbe anche concludersi entro la fine della settimana.

Al giocatore, che a Milano percepisce un ingaggio da quasi 9 milioni di euro, i londinesi metterebbero sul piatto uno stipendio da 15 milioni complessivi, bonus inclusi. Decisiva sarà ovviamente la volontà di Lukaku che in queste settimane ha sempre chiuso ad un eventuale addio all’Inter. Ma adesso la tentazione sarebbe forte per il belga, sbarcato nell’estate 2019 in Italia.